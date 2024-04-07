“روحانيات رمضان” بـ”ممشى الإمام” بالباحة

يفضل الكثير من الأهالي في منطقة الباحة، العيش في هذا الشهر الكريم مع ذكريات الماضي بالاستمتاع بتناول المأكولات الشعبية المختلفة كالبليلة، والكبدة، والمشروبات الرمضانية المختلفة.
ويبقى ممشى الإمام محمد بن سعود بالحاوية، أحد أكثر المواقع امتلاءً بالبسطات الشعبية التي تلامس روحانيات شهر رمضان المبارك، وتقدم الأطباق الشهيرة على جوانب الممشى.
وتضمنت الألعاب الشعبية بالممشى لعبة “الفرفرة”، إلى جانب لعبة “الكيرم” التي يحبذها الصغار والشباب في ليالي رمضان، بصفتها من الألعاب الرياضية الشعبية التي تحظى بالمنافسة والحماس، والتشجيع للمتنافسين.
وترسم هذه الملامح، وسط تبادل الأحاديث وتفقد أحوال الناس وأبناء الحي بعضهم البعض، نسيجًا اجتماعيًا فريدًا ومنقطع النظير، تبنى فيه روح التواصل واللقاءات الاجتماعية.
وفق “أخبار 24”.