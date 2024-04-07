تطوير محيط “قلعة زعبل” بنسبة 95%

أوشكت أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل التراثية على الانتهاء، ببلوغها نسبة 95%، وذلك ضمن مشروع معالجة التشوه بالمدن السعودية.
ويمثل المشروع باكورة تطبيق الأمانة للهوية البصرية لمدينة سكاكا، بما يتناسب مع الطابع التاريخي للمنطقة، وتشمل أعماله رصف الشوارع المحيطة بالقلعة والمنطقة المحاذية لها، وأرصفة المشاة بحجر دومة الجندل، الذي يعد عن بيئة المنطقة.
كما يشهد أيضًا تركيب أعمدة إنارة بتصميم تراثي، فضلا عن المساحات الخضراء وغرس الأشجار، وغيرها من عناصر التطوير.
وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، أن المشروع يسهم في تنمية القطاع السياحي والعناية بالمعالم الأثرية، كما يستلهم الهوية العمرانية والتراثية لمنطقة الجوف، موضحًا أن الأمانة تستهدف إعادة تصميم وتأهيل مناطق مختارة بمدينة سكاكا ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة. وفق “أخبار 24”.