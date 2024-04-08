صرف معاشات التقاعد بداية كل شهر ميلادي

وحّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات التقاعدية لجميع المتقاعدين والمستفيدين المشمولين بنظامَي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، مع بداية كل شهر ميلادي، وذلك اعتباراً من 1 مايو 2024م.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن هذا التعديل سيتم بموجبه صرف المعاشات لجميع العملاء في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتباراً من التاريخ المشار إليه، إذ سيتم صرف معاش شهر مايو في اليوم الأول منه، ويستمر بعد ذلك صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.
وأضافت المؤسسة أن صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي يُعَدّ صرفاً مقدماً لمعاش الشهر ذاته، مقارنة بموعد الصرف السابق نهاية الشهر الميلادي.
وأكدت أنه حرصاً من المؤسسة على عدم تأثر أي من العملاء بهذا التعديل فسيكون صرف معاشات شهر إبريل لمتقاعدي ومستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري في موعده في اليوم الخامس والعشرين من شهر إبريل، على أن يصرف لهم معاش شهر مايو في اليوم الأول من شهر مايو وبذلك يتم توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لكافة العملاء اعتباراً من 1 مايو 2024م.
ويأتي هذا الإجراء حرصاً من الهيئة على توافق موعد صرف المعاشات وتوحيده للعملاء كافة، بما يضمن توحيد صرف المنافع التأمينية وتوحيد الإجراءات المتشابهة بين متقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة.
ويتماشى القرار مع خُطوات دمج العمليات والإجراءات التي أتت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 657 وتاريخ 15/11/1442 الذي قضى بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.
وتسعى التأمينات الاجتماعية بشكل مستمر لتحسين الإجراءات وتسريع العمليات وتقديم المنتجات والخدمات، التي من شأنها تحقيق أحد أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز رضا العملاء وتقديم القيمة المضافة لهم.