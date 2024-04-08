فرحة السماء تغمر “الرياض”

شهدت منطقة الرياض هطولًا للأمطار خلال الساعات القليلة الماضية في عدد من المواقع، وصاحبها عدد من التأثيرات الجوية.
وشملت المواقع المتأثرة بهذه الحالة المطرية في منطقة الرياض، كلًا من الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، بالإضافة إلى الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، والدرعية، والعاصمة الرياضية، ورماح، والزلفى، والغاط، والمجمعة، وثادق، وحريملاء، وشقراء، وضرما، ومرات.
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يصاحب الحالة المطرية، التي كانت متوسطة في مجملها، رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، بالإضافة إلى تساقط البرد، وجريان السيول، والصواعق الرعدية.
وفق “أخبار 24”.