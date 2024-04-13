“العربي” يتوج بكأس “السوبر الإماراتي القطري”

سجل يوسف المساكني هدفا رائعا في الشوط الثاني ليتوج العربي بكأس السوبر القطرية الإماراتية لكرة القدم بعد الانتصار 1-صفر على الشارقة على ملعب الثمامة أمس الجمعة.
وأقيمت كأس السوبر القطرية الإماراتية لأول مرة بمواجهة العربي، بطل كأس أمير قطر، مع الشارقة، بطل كأس رئيس الإمارات.
وهيمن العربي في الشوط الأول لكنه لم يتمكن من هز شباك الشارقة قبل الاستراحة.
وكانت أخطر الفرص للعربي في الدقيقة 37 حين أرسل علاء الدين حسين تمريرة منخفضة نحو رافينيا الذي هرب من الرقابة لكنه تعثر أثناء التسديد.
ومرت ضربة رأس من المساكني بعد مخالفة من ماركو فيراتي فوق العارضة في الدقيقة 46 قبل أن يرد موسى ماريجا مهاجم الشارقة بتسديدة منخفضة أبعدها الحارس جاسم الهيل في الوقت بدل الضائع. وفق “سبورت 24”.
وحاول المساكني مجددا بعد نهاية الاستراحة وأطلق تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر بعدما تبادل الكرة مع عمر السومة.
وأثناء محاولة لبناء الهجمة من لاعبي الشارقة، استخلص لاعبو العربي الكرة ليسجل عن طريق المساكني الذي تبادلها مع علاء الدين حسين قبل أن يسقطها المهاجم التونسي من فوق الحارس عادل الحوسني في الدقيقة 58.
وانتفض الشارقة أملا في إدراك التعادل لكن فريق المدرب يونس علي صمد أمام محاولات الفريق الإماراتي.
وحاول كايو خداع الحارس الهيل حين نفذ ميراليم بيانيتش ركلة حرة سريعة نحو زميله الذي سدد أثناء تنظيم لاعبي العربي لأنفسهم، لكن المدافع عبده ديالو انتبه وأبعد تسديدته لركلة ركنية في الدقيقة 64.
وبعدها وقف الحارس الهيل مجددا أمام المهاجم ماريجا الذي سدد من مدى قريب.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية لماركو فيراتي لارتكاب مخالفة على حافة المنطقة ليطرد لاعب العربي لكنه تراجع عن قراره بعد مراجعة حكم الفيديو لوجود مخالفة لزميله أحمد فتحي في بداية اللعبة.
وتدخل حكم الفيديو المساعد للشك في وجود ركلة جزاء على فيراتي بعدما أعاق سيباستيان تيجالي الذي سقط في منطقة الجزاء، لكن بعد مراجعة طويلة اتضح وجود مخالفة لفتحي على كايو لاعب الشارقة ليلغي الحكم بالبطاقة الصفراء الثانية للاعب الإيطالي ويحتسب مخالفة لفريق القطري.