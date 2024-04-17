الأرصاد: عودة الأجواء المستقرة بمعظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس مُستقرا والسماء صحوا اليوم (الأربعاء) على معظم مناطق المملكة.
وأوضح المركز، أنه لا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
يشار إلى أن المنطقة الشرقية تأثرت بمنخفض المطير الذي كان قادماً من سلطنة عُمان والإمارات، حيث هطلت أمطار غزيرة على محافظات الدمام والخبر والأحساء والقطيف. وفق “أخبار 24”.
وكانت سلطنة عمان تعرضت للمنخفض الجوي “منخفض المطير”، والذي أدى إلى وفاة 16 شخصا، معظمهم من تلاميذ مدرسة انجرفت مركبتهم بنيابة سمد الشأن، كما عُثر على مفقودَين اثنين من بين 5 مفقودين، كما شهدت دولة الإمارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية.