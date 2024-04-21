حصاد الجولة 28 من دوري روشن

اُختتمت الجولة 28 من دوري روشن السعودي أمس السبت، بإقامة 8 مباريات مع تأجيل مواجهة الأهلي والهلال إلى السادس من مايو المقبل.
وشهدت الجولة تسجيل 26 هدفا خلال 8 مباريات، وشهدت مباراتين تسجيل 5 أهداف ( الحزم أمام الاتحاد) و (الشباب ضد أبها).
وتم إشهار 27 بطاقة صفراء في هذه الجولة ، بالإضافة إلى بطاقتين باللون الأحمر لكل من عبد الإله الخيبري لاعب الرياض، وفاشيون ساكالا لاعب الفيحاء.
ودخل البرازيلي رومارينهو تاريخ دوري المحترفين، بعدما وصلت مساهماته التهديفية إلى الرقم 100، بعد صناعة هدف في مرمى الحزم.
واستمر الهلال متصدرًا جدول ترتيب دوري روشن رغم تأجيل مباراته أمام الأهلي، بفارق 9 نقاط عن النصر.
ولازال الصراع محتدمًا على المركز الثالث في ترتيب روشن، بين الثلاثي الأهلي والاتحاد والتعاون.
وفي صراع القاع والهبوط، استمر الحزم متذيلاً لجدول الترتيب بـ 16 نقطة، وتواصلت معاناة أندية الطائي والرياض وأبها والأخدود، مع ابتعاد كل من الرائد والوحدة بعض الشيء عن منطقة الخطورة. وفق “سبورت 24”.