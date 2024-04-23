3000 %؜ زيادة الإنفاق على التعليم الأسبوع الماضي

وأوضحت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، أن إجمالي الإنفاق عبر نقاط البيع بلغ 10.1 مليار ريال عبر 171 مليون عملية خلال هذه الفترة، بينها 1.6 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و1.6 مليار أخرى على المقاهي والمطاعم، و489.4 مليون ريال على شراء الملابس والأحذية، و280.5 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و147 مليون ريال على التعليم.
فيما أُنفق 761.5 مليون ريال على محطات الوقود، و651.7 مليون ريال على الصحة، و200.9 مليون ريال على الأثاث، و237.5 مليون ريال في الفنادق، و63.7 مليون ريال على المنافع العامة، و196.1 مليون ريال على المجوهرات.
كما أنفق المستهلكون 1.2 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، و210.1 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و80.2 مليون ريال على الاتصالات، و569.8 مليون ريال على النقل، بالإضافة إلى 1.6 مليار ريال على أوجه إنفاق أخرى.وفق “أخبار 24”.
وعلى مستوى المدن، أنفق المستهلكون عبر نقاط البيع 3.4 مليار ريال في الرياض، و1.4 مليار ريال في جدة، و185.9 مليون ريال في تبوك، و155.1 مليون في حائل، و123.4 مليون في أبها، و372.7 مليون في مكة المكرمة، و236.6 مليون ريال في بريدة، و304.6 مليون ريال في الخبر، و394.6 مليون ريال في المدينة المنورة، و512.7 مليون في الدمام، بالإضافة إلى 2.9 مليار ريال في مدن أخرى.