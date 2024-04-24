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رياضة > إصابة جديدة تضرب صفوف النصر
24/04/2024   5:25 م

إصابة جديدة تضرب صفوف النصر

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تلقى فريق النصر صدمة جديدة بعد تعرض لاعب الفريق محمد مران لإصابة قوية خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي في مباراة العراق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

وخرج لاعب النصر من مواجهة الأخضر الأولمبي والعراق مصابا في الدقائق الأخيرة، دون الكشف عن أي تفاصيل حول الإصابة.

وكتب مران عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “الحمد لله على كل حال، تم تشخيص إصابتي بقطع في أربطة المفصل سائلين المولى العافية والرضوان”.

وفي وقت سابق، تعرض محمد مران لعقوبة الإيقاف لمدة شهر على خلفية رفض تمثيل المنتخب الأول السعودي في كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في قطر. وفق “سبورت 24”.

إصابة جديدة تضرب صفوف النصر

رياضة
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