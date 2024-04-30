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جديد المحليات > تراجع طفيف بأسعار النفط عالمياً
30/04/2024   7:42 ص

تراجع طفيف بأسعار النفط عالمياً

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سجلت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً مع نهاية المعاملات، تزامناً مع تقليص بيانات التضخم الأمريكية احتمالات خفض أسعار الفائدة قريباً.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو 1.10 دولار أو 1.2 % لتبلغ عند التسوية 88.40 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لشهر يوليو الأكثر تداولاً 1.01 دولار لتصل عند التسوية إلى 87.20 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.22 دولار أو 1.5 % إلى 82.63 دولار للبرميل، وسط توقعات بأن يجعل صعود الدولار النفط أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى. وفق “أخبار 24”.

وتترقب الأسواق مراجعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الأول من مايو، مما قد يشير إلى اتجاه قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

تراجع طفيف بأسعار النفط عالمياً

جديد المحليات
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