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29/04/2024   3:54 م

“ساما” يستضيف اجتماعًا إقليميًا لإدارة الاحتياطيات

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يستضيف البنك المركزي السعودي “ساما” بالتعاون مع بنك التسويات الدولية BIS يومي الاثنين والثلاثاء 29-30 أبريل 2024م في الرياض، الاجتماع الإقليمي عالي المستوى لإدارة الاحتياطيات، بحضور المدير العام لبنك التسويات الدولية السيد أوغستين كارستنز.

وأوضح محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، أن المشهد المالي العالمي في تطور مستمر مما يطرح تحديات وفرصًا استثمارية جديدة لمديري احتياطيات البنوك المركزية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الاجتماع يعد منبرًا لاستقصاء هذه الجوانب المهمة لإدارة احتياطيات البنوك المركزية، كما يتيح الفرصة للمشاركة في النقاشات وتبادل المعرفة من خلال سلسلة من الجلسات المتخصصة. وفق “أخبار 24”.

ويشارك في الاجتماع مجموعة من خبراء البنوك المركزية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها؛ لمناقشة عدد من المواضيع الرئيسية من أبرزها تحديات إدارة احتياطيات النقد الأجنبي واتجاهاتها. كما يقدم الخبراء خلال أعمال الاجتماع حلقات نقاشية وجلسات تفاعلية تطرح رؤى متنوعة وتعزز التعاون بين مديري الاحتياطيات في البنوك المركزية.

“ساما” يستضيف اجتماعًا إقليميًا لإدارة الاحتياطيات

جديد المحليات
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