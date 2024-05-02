قتل مواطنين خانا الوطن وتبنيّا الإرهاب

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس) بمنطقة الرياض، حكمين بالقتل بحق مواطنين أُدينا بارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة الوطن وتبنّي المناهج والأفكار الإرهابية.
وأوضحت الوزارة أنها نفذت حكم القتل بحق المواطن عبدالله بن عبدربه الزهراني، لإدانته بارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنه، تهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبني منهج إرهابي وتأييده للفكر الإرهابي.
أما الحكم الثاني فنُفذ بحق المواطن يحيى بن علي بن حسن هزازي؛ الذي أُدين بارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية وتأييده للفكر الإرهابي.
وكان قد ألقي القبض على الجاني يحيى هزازي بتاريخ 22/ 10/ 1425هـ، فيما أُلقي القبض على عبدالله الزهراني في 24 / 8 / 1442هـ، وذلك على ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات، وانتهى التحقيق معهما من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهامات إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة.
وأفاد بيان وزارة الداخلية أن المتهمين أُحيلا بعد ذلك إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وصدر بحقهما حكمين يقضيان بثبوت إدانتهما بما أسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل، وأيد الحكمان من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا. وفق “أخبار 24”.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره وردعاً لغيره.