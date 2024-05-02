النفط يصعد ويوقف خسائر ثلاثة أيام

صعدت أسعار النفط (الخميس)، في ظل توقعات بأن تبدأ الولايات المتحدة شراء خام لإعادة ملء احتياطيها النفطي، بعد أن هوت الأسعار لأدنى مستوى في سبعة أسابيع.
وبعد خسائر لثلاثة أيام، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 21 سنتا أو 0.3% إلى 83.65 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 22 سنتا أو 0.3% إلى 79.22 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بأكثر من 3% أمس (الأربعاء) إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع، بالتزامن مع آمال للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وارتفاع المخزونات الأمريكية وحالة من عدم اليقين بشأن خفض الفائدة في الولايات المتحدة.
وتهدف الولايات المتحدة إلى إعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتيجي بعد سحب تاريخي من مخزون الطوارئ في 2022، وتتطلع لإعادة شراء النفط بسعر 79 دولارا للبرميل أو أقل. وفق “أخبار 24”.
وقبل أيام، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت 7.3 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل الماضي.