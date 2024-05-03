إدانة المنشأة المتسببة بـ”التسمم” وإتلاف أغذيتها

أعلنت أمانة الرياض إتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيسي وفروع المنشأة المتسببة في حادثة التسمم الغذائي بالعاصمة الرياض، وذلك بعد إدانة لجنة الاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم الغذائي، المنشأة الغذائية بالحادثة.
وقالت أمانة الرياض، في بيان إلحاقي بشأن رصد حالات التسمم الغذائي في الرياض، إنه استناداً إلى قرار مجلس الوزراء ووفقاً لعدد الحالات المسجلة طبقت العقوبات النظامية وأغلق المعمل الرئيسي للمنشأة وجميع فروعها بمدينتي الرياض والخرج للمدة المقررة نظاماً، واستكمال الغرامات المالية بعد حصرها بانتهاء نتائج تقارير المرضى، مع الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة وغيرها.
وأكدت أمانة الرياض على سلامة المنتجات الغذائية للمطاعم والمطابخ والمقاهي ومتعهدي الإعاشة بمنطقة الرياض، حيث لم تسجل حالات من غير المصدر المشار إليه، وتستمر جولاتها التفتيشية للرقابة على المنشآت التجارية بشكل دوري.
ولاقت حادثة التسمم الغذائي، متابعة خاصة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والذي وجه جميع الجهات المعنية بسرعة الرفع بنتائج الإجراءات التي تم اتخاذها حيال حالات التسمم الغذائي التي تم رصدها. وفق “أخبار 24”.
وأغلقت أمانة الرياض في حينه، المنشأة التجارية وفروعها؛ وبينت أن فرقها الميدانية للرقابة الصحية باشرت الموقع وأغلقت فروع المنشأة ومعملها الرئيس، واتخذت التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، وأوقفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة أو التطبيقات.
كما ذكرت وزارة الصحة، خروج أكثر من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي من العناية المركزة، من بينهم 25 حالة غادرت المستشفيات بصحة وعافية.