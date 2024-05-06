الذهب يرتفع مدفوعا بـ”التوترات” وآمال خفض الفائدة

سجلت أسعار الذهب الاثنين، ارتفاعاً في وسط استمرار توترات الشرق الأوسط، وهناك توقعات في بدء المجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي)، في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2309.24 دولار للأوقية، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2318.80 دولار للأوقية.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في أبريل، ما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا، كيلفن وونج: “سيتطلع المستثمرون إلى الوضع السياسي في الشرق الأوسط وكيف ستسير المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وإذا تضاءلت الآمال في التوصل إلى هدنة، سيرتفع الذهب”.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز يوم الجمعة إن هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة يعد “حاسما” لجهود مجلس الاحتياطي الاتحادي لتحقيق استقرار الأسعار. وفق “أخبار 24”.
ويأتي ذلك بعد ما تضاءلت احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أمس الأحد.
وقال المحلل الاستراتيجي لأداء السوق في آي.جي إن، يب جون رونج “البيانات الأمريكية الضعيفة توفر المزيد من المرونة في السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة” بما يمهد الطريق لاستقرار أسعار الذهب.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 26.89 دولار للأوقية. وخسر البلاتين نحو 0.7 % إلى 948.97 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 946.58 دولار.