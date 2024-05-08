جناح العلا.. الأفضل بسوق السفر العربي

حصل جناح العُلا الصديق للبيئة، على جائزة أفضل جناح مستدام في سوق السفر العربي المنعقد حاليًا في دبي من بين 2844 جناحًا مشاركًا.
ويجسّد الجناح الذي يأتي تحت شعار “مبادرة العُلا الخضراء 2024″، منهجية العُلا التي تؤكد أهمية أي جهد مهما كان صغيرًا في تحقيق مستقبل أكثر استدامة، حيث تعكس الجائزة التزام العُلا بتطبيق أعلى معايير الاستدامة، والتي تبرز من خلال التصميم المبتكر لجناحها المشارك في الفعالية.
كما يتميز الجناح باستخدام المحتوى الرقمي بدلًا من المواد الورقية، إلى جانب العديد من الأجزاء القابلة لإعادة الاستخدام مثل الأثاث والأطر والأرضيات الفولاذية، حيث يمكن تجميع أجزاء الجناح القابل لإعادة الاستخدام في منصة نقل واحدة بما يسهم بخفض معدل الكربون الناتج عن النقل.
واستخدمت الوجهة التراثية الفاخرة لجناح العلا، مواد صديقة للبيئة مثل الخشب والمعادن المعاد تدويرها في تصنيع الجناح، والتي تم الحصول عليها من موردين محليين، فضلًا عن أنظمة إضاءة موفرة للطاقة، وأنظمة متقدمة لإدارة النفايات، مع استخدام الطلاء البيئي وألواح MDF التي لا تحتوي على الفورمالديهايد المضاف.
بدوره، لفت نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا رامي المعلم، إلى أنه لا يقتصر الالتزام بتحقيق معايير الاستدامة على الجناح، بل ينعكس من خلال مبادرات مبتكرة، مثل مبادرة تشجير محمية شرعان؛ إذ تأتي هذه الجائزة مباشرة بعد إطلاق أول حملة عالمية للعلامة التجارية، “متجددة عبر الزمن”، والتي تعكس جوهر الاستدامة في العُلا.
وتمكّن الزوّار من التعرف على معايير الاستدامة المطبّقة من خلال شاشات LED التي استعرضت ميزات التصميم الصديقة للبيئة، وتفاصيل موازنة انبعاثات الكربون التي حققتها هذه التدابير، وحظي الحضور بفرصة التسجيل مجانًا لزراعة شجرة في محمية شرعان الطبيعية، حيث يمكن لكل مشارك التعرف على شجرته بواسطة رمز خاص لتحديد الموقع الجغرافي، إلى جانب الحصول على التحديثات والصور بشكل دوري.
وتعهدت العُلا في إجراء استباقي لتقليل الأثر البيئي، بتعويض جميع الانبعاثات المرتبطة بالمعرض، بما في ذلك الانبعاثات الناتجة عن بناء الجناح، والسفر الجوي للموظفين إلى دبي، ومختلف الأنشطة المقامة. وتم تنفيذ هذه التعويضات، من خلال التعاون مع ClimeCo، قبل بدء المعرض؛ مما يؤكد نهج العُلا الاستباقي في الريادة البيئية.
يشار إلى أن الهيئة تحرص من خلال استراتيجيتها على إدارة أعداد الزوار بشكل فعال، مع العمل على نشر الوعي البيئي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود الحفاظ على البيئة؛ وبالتالي المساهمة في تحقيق النمو المستدام بما ينعكس لدى أهالي وسكان العُلا وزوارها.
ويبرز في هذه الاستراتيجية ميثاق العُلا للاستدامة، الذي يضمن الحفاظ على الإرث الطبيعي والتاريخي للمنطقة خلال عملية التطوير المستمر. ويتجلى هذا الالتزام من خلال مبادرات مثل الاستثمار في البنية التحتية الصديقة للبيئة، ووضع معيار ذهبي عالمي للسياحة المستدامة.
كما يهدف مشروع ترام العُلا الطموح إلى ربط الحِجر، أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة، بمطار العُلا الدولي؛ مما يعكس الحرص على تحقيق الاستدامة في قطاع النقل، وسيتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين؛ مما يعزز التزام المنطقة بحلول النقل الصديقة للبيئة.وفق “أخبار 24”.
وتولي العُلا الأولوية لتطبيق ممارسات البناء المستدامة في جميع مشاريع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بما يواكب المعايير الصارمة لشهادة المباني الخضراء، ويضمن هذا الالتزام أن يحقق التطور المعماري في العُلا التوازن بين أحدث المعايير العصرية والمسؤولية البيئية؛ مما يجعلها منارة للتنمية المبتكرة.