نجاح أول عملية إنتاج للصقور بالحدود الشمالية

وبدأت تجربة عملية الإنتاج في مزرعة الصقور في مركز السلطان لرعاية الصقور، التي تضم ثلاثة أنواع من الصقور “أزواج حر”، “وأزواج جير”، و”أزواج شاهين”، وقد نجحت هذه العملية في إنتاج أزواج من صقر الحر، حيث جرى إنتاج 20 بيضة، 5 بيضات ملقحة.
وعاين المهندس بندر بن صالح الهدية مدير الفرع بالحدود الشمالية عملية إنتاج الصقور، كما تفقد مرافق المربط لتربية وإنتاج الصقور، والتقى بمدير المركز سعد ملوح العنزي والعاملين من أخصائيين في مجال تربية الصقور.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الكوادر الفنية والبيطرية على أتم الاستعداد للدعم والمساندة في المجال البيطري عبر العيادات والمختبرات التابعة للوزارة وتبادل الخبرات والمعرفة، إضافة لإقامة الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الصقور للكوادر البيطرية على مستوى المملكة.