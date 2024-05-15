مليون زائر لمهرجان الورد الطائفي

اختتمت اليوم فعاليات مهرجان الورد الطائفي الـ 19 بعد أكثر من أسبوعين من الفعاليات المتنوعة، ووفقاَ للإحصائيات استقبل المهرجان مليون زائر.
وشهد المهرجان الذي أقيم خلال هذا العام برعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، في متنزه الردف إقبالاً كبيراً من قبل الزوار وتفاعلاً أكبر من قبل الجهات المتخصصة، وسجل نجاحًا ملحوظًا في استقطاب الزوار من أهالي الطائف والقادمين من خارج الطائف.
وقدم المهرجان الذي حظي بمشاركة واسعة من العارضين، مزارعي ومصنعي الورد الذين تجاوز عددهم 80 عارضاً أكثر من 77 فعالية متنوعة تجاوزت حدود موقع المهرجان على مصانع ومزارع الورد والأسواق التي شهدت أيضاً مسيرة ورد الطائف.وفق “أخبار 24”.
واستحدثت هذا العام العديد من الفعاليات المتنوعة التي تستهدف شرائح المجتمع كان من أبرزها مسيرة الورد وجادة الورد التي تضم العارضين والمشاركين والفنون الخاصة بالورد وعروض الفرق الشعبية، وعروض الصقور والطيور السعودية وفعاليات أخرى متنوعة.