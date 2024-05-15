واتساب يختبر ميزة تلوين فقاعات الدردشة

يعكف تطبيق التراسل الفوري واتساب، على اختبار ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين تلوين فقاعات الدردشة، وذلك ضمن إصدار تجريبي لنظام iOS، المُشغل لسلسلة هواتف أبل أيفون.
وأوضح موقع “بزنس ستاندرد”، نقلًا عن منصة “WABetaInfo” المعنية باختبار المميزات الجديدة لواتساب، أن تطبيق التراسل الفوري بدأ في اختبار ميزة تسمح بتلوين الفقاعات الداخلية في الدردشة، عبر الاختيار من بين مجموعة من الألوان الأساسية، والتي تضمن قراءة نصوص الرسائل بوضوح.
ولم توضح “WABetaInfo” موعد إصدار الميزة بشكل رسمي بالتحديثات المنتظرة في التطبيق.
ويختبر واتساب منذ يناير الماضي، ميزة تسمح لمستخدمي التطبيق باختيار اللون الرئيسي للدردشة، من بين مجموعة مكونة من خمسة ألوان مختلفة. وفق “أخبار 24”.