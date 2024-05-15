أبل تطرح ميزتين جديدتين لذوي الإعاقة

تعتزم شركة أبل الأمريكية، الكشف عن ميزات جديدة تُسهل من مهام ذوي الإعاقة في استخدام أجهزتها الذكية، من المتوقع أن تُتاح للجمهور في وقت لاحق من العام الجاري.
وأوضحت الشركة الأمريكية، حسبما أعلنت عبر موقعها الرسمي، أن المميزات الجديدة ستشمل خاصية تتبع العين، وهي طريقة تتيح للمستخدمين ذوي الإعاقات الجسدية التحكم في أجهزة أيباد وأيفون عبر حركة أعينهم.
وتشمل المميزات أيضًا طرح “Music Haptics”، وهي طريقة جديدة للمستخدمين الصم أو ضعاف السمع لتجربة الاستماع إلى الموسيقى عبر أجهزة هواتف أيفون. وفق “أخبار 24”.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، أن الشركة تؤمن بقدرة الابتكار على إثراء الحياة، والمساهمة في تسهيل عملية الوصول والتعامل مع مختلف أجهزتها.