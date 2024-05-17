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رياضة > تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر
17/05/2024   5:33 م

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

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استقر البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الهلال، على التشكيل الذي سيخوض به ديربي الرياض أمام النصر.

ويحل الهلال ضيفًا على النصر في ملعب الأول بارك بالرياض، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في قمة لقاءات الجولة 32 من دوري روشن. وفق “سبورت 24”.

وجاء تشكيل الهلال الأقرب أمام النصر على النحو التالي:

ياسين بونو في حراسة المرمى

سعود عبدالحميد – علي البليهي – حسان تمبكتي – رينان لودي في خط .الدفاع

محمد كنو و سيرجي سافيتش و روبن نيفيز ثلاثي الوسط.

مالكوم وميشايل و الكسندر ميتروفيتش ثلاثي الهجوم.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

رياضة
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