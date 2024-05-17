9 غيابات في ديربي النصر والهلال

يغيب 9 لاعبين عن صفوف النصر والهلال في ديربي الرياض، المقرر له التاسعة من مساء اليوم الجمعة بملعب الأول بارك، في قمة مباريات الجولة 32 من دوري روشن.
ويفقد النصر الخماسي تاليسكا وعبدالرحمن غريب وسامي النجعي للإصابة، ووليد عبدالله وأوتافيو لعدم الجاهزية.
وفي الهلال يغيب كاليدو كوليبالي للإيقاف، وياسر الشهراني وحبيب الوطيان للإصابة، بالإضافة إلى سالم الدوسري لعدم الجاهزية. وفق “سبورت 24”.
وكان الهلال قد حسم لقب دوري روشن في الجولة الماضية بعد الفوز على الحزم.
وانتهى لقاء الدور الأول في ديربي الرياض بفوز الهلال على النصر بثلاثية نظيفة في ملعب “الملز”.