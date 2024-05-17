9 جوائز خاصة لطلاب المملكة بـ”آيسف”

حقّق طلاب وطالبات المملكة وللعام الـ 18 على التوالي، 9 جوائز خاصة خلال مشاركتهم في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2024” الذي أُقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.
وأُقيم المعرض خلال الفترة من 10 إلى 18 مايو الجاري، وذلك برعاية من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ووزارة التعليم.
وفاز بالجوائز الخاصة، كلٌّ من الطالب جمال اللقماني بمجال علم المواد، والطالب إلياس ماهو خان بالطب الحيوي والعلوم الصحية، والطالبة ليان القرافي بنظم البرمجيات، فيما حققت الطالبة أريج بنت عبدالله القرني جائزتين بعلم المواد.
كما فازت الطالبة فاطمة الشخص في الهندسة البيئية، والطالبة لانا المزروعي بعلم الأحياء الخلوية والجزيئية، والطالبة عبير اليوسف بالكيمياء، والطالب صالح العنقري بالكيمياء. وفق “أخبار 24”.
من جانبها، أكدت الأمين العام لـ”موهبة” الدكتورة آمال الهزاع أن هذا الفوز يعكس تضافر الجهود والعلاقة التكاملية بين موهبة ووزارة التعليم وشركائهما الإستراتيجيين، لتحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية المملكة 2030″، مشيدة بنتائج وثمرات هذه الشراكة من خلال تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الدولي.
يُذكر أن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة أصبح يملك من الجوائز الخاصة التي قدمتها الشركات للمنتخب خلال مراحل مشاركاته في آيسف، 50 جائزةً، ومن المنتظر أن تعلن نتائج الجوائز الكبرى مساء اليوم الجمعة بتوقيت المملكة.