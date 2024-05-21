القصبي: نملك كوادر مؤهلة في القياس والمعايرة

أعرب وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي عن فخره بما تمتلكه المملكة من إمكانات فنية متقدمة وكوادر وطنية مؤهلة في مجال القياس والمعايرة منوهًا برئاسة المملكة لـ8 لجان دولية، وحصولها على الاعتراف الدولي لـ63 إمكانية فنية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عنه، محافظ المواصفات السعودية الدكتور سعد القصبي، خلال افتتاح ملتقى اليوم العالمي للقياس، الذي يقام تحت شعار “نقيس اليوم لغد مستدام”، بمقر المواصفات السعودية الرئيسي بالرياض وفروعها في المنطقة الشرقية والغربية.
من جهته أوضح نائب المحافظ للمواصفات والمعايرة المهندس عمر بن عبدالعزيز القويز أن ارتباط الاستدامة بالقياس في شعار هذا العام تأتي رسالةً للعالم أجمع بأهمية التعامل مع القياس وزيادة الموثوقية في نتائجه، كونه أحد العوامل المؤثرة في جودة حياة البشر، واستدامة اقتصادهم وصنع القرارات الصحيحة وتحسين الأداء وتطويره لمواجهة جميع التحديات والمخاطر.
من جهة أخرى قام نائب المحافظ لدعم الأعمال المهندس فهد بن عثمان الكعيك بتبادل عدة اتفاقيات تعاون بين الهيئة وكل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، لتعزيز التعاون في المجال الفني وتفعيل البرامج المشتركة، مما يعزز دور الهيئة في دعم التنمية المستدامة والاستثمار في البيئة. وفق “أخبار 24”.
واستعرض الملتقى عددًا من التجارب الوطنية الرائدة، تناولت أحدث الابتكارات في مجال القياس والمعايرة، وسلطت الضوء على أهم التطبيقات العملية لعلم القياس ودوره في تحسين الأداء الاقتصادي والاستدامة، من بينها تجربة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في هذا المجال.