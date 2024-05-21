ترخيص ترددات شبكة الاتصالات لقطاعي الصناعة والأعمال

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن تأهل شركة الاتصالات السعودية وشركة الحلول الرقمية المتكاملة العالمية “أرامكو الرقمية” للدخول في المنافسة، على ترخيص ترددات شبكة الاتصالات المتخصصة.
ويهدف هذا الترخيص إلى إنشاء شبكة اتصالات مستقلة عن شبكات الاتصالات المتنقلة، تخدم القطاع الصناعي وقطاع الأعمال، كما تعتمد هذه الشبكة على أحدث التقنيات اللاسلكية العالمية لتلبية الاحتياجات المتخصصة لمختلف القطاعات، وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الهيئة لتحقيق ريادة المملكة في توفير خدمات اتصالات متخصصة عريضة النطاق.
كما سيساهم هذا الترخيص في تعزيز التحول الرقمي في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والصحة وغيرها من القطاعات الوطنية، بالإضافة إلى تمكين الشبكة المتخصصة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وإنترنت الأشياء الصناعية.
يذكر أن الهيئة ستعلن عن الجهة الفائزة بالمنافسة للحصول على ترخيص ترددات شبكة الاتصالات المتخصصة بعد استكمال إجراءات مرحلة التقييم الفني لطلبات الجهات المؤهلة.
وفق “أخبار 24”.