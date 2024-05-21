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21/05/2024   4:22 ص

بدون دواء.. اختفاء مفاجئ لعلامات الزهايمر

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تفاجأ طبيب الأعصاب ريتشارد إيزاكسون، حين ملاحظته أن المؤشرات الحيوية للدم، التي تشير إلى علامات مبكرة لمرض الزهايمر في دماغ مريض، قد اختفت بشكل مفاجئ.

وعبر إيزاكسون، عن دهشته من عودة اختبارات الدم في دماغ المريض رجل الأعمال البالغ من العمر 55 عاما سيمون نيكولز إلى طبيعتها واصفا إياها بمعجزة الإرادة والعزم.

وقلل نيكولز من خطر الإصابة بمرض الزهايمر من خلال إجراء تغييرات على نمط حياته، بما في ذلك النظام الغذائي وممارسة الرياضة وتقليل التوتر وتحسين النوم، إلى جانب عدد قليل من المكملات الغذائية. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن قلقه على طفليه الصغيرين ذَوَيْ 3 أعوام و 8 أعوام كان الحافز لمحاولة البقاء معهما في المستقبل والتمسك بالأمل وتابع أن العديد من التغييرات في نمط الحياة التي يمكن القيام بها على أمل دفع المرض ومنح نفسه مزيدا من الوقت، وهو كل ما يحتاجه حتى العثور على علاج.

بدون دواء.. اختفاء مفاجئ لعلامات الزهايمر

طب وتداوي
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