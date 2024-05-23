المسحل يحضر نصف نهائي بطولة كأس الأبطال الدولية

بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، تأهل صقور المستقبل للفئة العمرية 18 عام إلى الدور نصف النهائي من كأس الأبطال الدولية بعد فوزه على روما الإيطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في مدينة تاراجونا الإسبانية، أمس الأربعاء.
ومن المقرر أن يلتقي صقور المستقبل يوم الأربعاء المقبل مع فريق سلافيا براغ التشيكي لحساب الدور نصف النهائي من البطولة.
والتقى رئيس الاتحاد السعودي على هامش المباراة مع الجهازين الفني والإداري لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، حيث قدم مدير البرنامج غسان فلمبان، شرحًا موجزًا عن مستجدات المشروع. وفق “سبورت 24”.
وطالب رئيس الاتحاد السعودي الجهازين الفني والإداري ببذل الجهد من أجل تحقيق أهداف البرنامج والسعي نحو تعزيز مختلف الجوانب الفنية للاعبين.