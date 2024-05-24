صعود طفيف للنفط.. واجتماع لـ”أوبك +” 2 يونيو

شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم (الجمعة)، وسط تقييم الأسواق لأحدث التعليقات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة في ظل التضخم العنيد، في حين دعمت الأسعار مؤشرات على تزايد الطلب بالولايات المتحدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 81.41 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط سنتين إلى 76.89 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان أغلقا عند أدنى مستوياتهما في عدة أشهر أمس (الخميس)، إذ أنهت العقود الآجلة لخام برنت تداولاتها عند أضعف مستوياتها منذ يناير، وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أدنى مستوى لها في 3 أشهر.
وساعد ارتفاع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة على استقرار الأسعار قبل عطلة نهاية الأسبوع التي تليها عطلة يوم الذكرى (الاثنين) المقبل، والتي تعتبر بداية موسم السفر الصيفي بالسيارات في الولايات المتحدة.وفق “أخبار 24”.
من جهتها، قالت منظمة البلدان المصدّرة للبترول “أوبك”، اليوم، إنها وحلفاء بقيادة روسيا ضمن تحالف “أوبك ” سيجتمعون عن بُعد في الثاني من يونيو المقبل، وذلك بعد أن كان من المقرر عقد الاجتماع في الأول من الشهر ذاته.