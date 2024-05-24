حقيقة غياب لابورت عن نهائي كأس الملك

أنباء قوية ترددت في الساعات الأخيرة حول إمكانية غياب إيمريك لابورت لاعب النصر عن مواجهة الهلال في ديربي الرياض بنهائي كأس الملك.
ونال لابورت البطاقة الحمراء في مباراة النصر أمس أمام الرياض في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن، والتي حسمها التعادل بنتيجة 2-2.
وكشفت مصادر لـ”سبورت 24″ أن البطاقات الملونة منفصلة بذاتها في كل مسابقة، وهو ما يعني أحقية لابورت في المشاركة أمام الهلال في نهائي كأس الملك.
وأشار المصدر إلى أن الحالة الوحيدة لغياب لابورت عن ديربي الرياض في كأس الملك هو تدوين حكم المباراة قيام اللاعب بسلوك غير رياضي، وبناء عليه سيتم الإيقاف محليًا بشكل عام في كل البطولات. وفق “سبورت 24”.
ويلعب النصر مباراته الختامية في دوري روشن أمام الاتحاد في الأول بارك، ثم باستضافة الهلال في نهائي كأس الملك.