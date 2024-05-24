نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > حقيقة غياب لابورت عن نهائي كأس الملك
24/05/2024   4:39 م

حقيقة غياب لابورت عن نهائي كأس الملك

+ = -
81

أنباء قوية ترددت في الساعات الأخيرة حول إمكانية غياب إيمريك لابورت لاعب النصر عن مواجهة الهلال في ديربي الرياض بنهائي كأس الملك.

ونال لابورت البطاقة الحمراء في مباراة النصر أمس أمام الرياض في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن، والتي حسمها التعادل بنتيجة 2-2.

وكشفت مصادر لـ”سبورت 24″ أن البطاقات الملونة منفصلة بذاتها في كل مسابقة، وهو ما يعني أحقية لابورت في المشاركة أمام الهلال في نهائي كأس الملك.

وأشار المصدر إلى أن الحالة الوحيدة لغياب لابورت عن ديربي الرياض في كأس الملك هو تدوين حكم المباراة قيام اللاعب بسلوك غير رياضي، وبناء عليه سيتم الإيقاف محليًا بشكل عام في كل البطولات. وفق “سبورت 24”.

ويلعب النصر مباراته الختامية في دوري روشن أمام الاتحاد في الأول بارك، ثم باستضافة الهلال في نهائي كأس الملك.

حقيقة غياب لابورت عن نهائي كأس الملك

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885299989.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com