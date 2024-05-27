“النقنقة” تدمر الذاكرة

أظهرت دراسة جديدة أجريت بمستشفى “ماساتشوستس” الأمريكي، أن اعتياد تناول الأطعمة المصنعة فائقة المعالجة حتى ولو بكميات صغيرة (النقنقة)، يزيد من خطر حدوث مشاكل الذاكرة والسكتة الدماغية.
وأكّدت الدراسة المنشورة بمجلة “Neurology” العلمية، ارتباط هذه العادة غير الصحية بالتدهور المعرفي المحتمل وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، خصوصاً إذا جرى ممارستها في أوقات العمل أو أمام الشاشات.
ولفتت إلى أن عادة النقنقة تزيد من خطر الإصابة بالضعف الإدراكي (فقدان الذاكرة) بنسبة 16%، والإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 8%، وذلك بعد خضوع أكثر من 30 ألف شخص بالغ لاختبارات صحية استمرت لمدة 11 عاماً.
وتخضع هذه الأطعمة لعملية معالجة مكثفة، وغالبًا ما تحتوي على إضافات لتعزيز النكهة والملمس، فضلاً عن كونها منخفضة البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، ومحملة بالسكريات المضافة والصوديوم والدهون المشبعة. وفق “أخبار 24”.
ومن أبرز الأطعمة فائقة المعالجة المشروبات الغازية والمحلاة، والوجبات الخفيفة المالحة أو السكرية، والوجبات الجاهزة والسريعة، ومنتجات الألبان المنكهة، واللحوم المصنعة، والشوربات والصلصات الفورية، والحلويات المعبأة.