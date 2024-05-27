السبت بداية الصيف أرصادياً

أكد المركز الوطني للأرصاد أن يوم السبت المقبل هو أول أيام الصيف على محافظات ومناطق المملكة، مؤكدا على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بسلامة العاملين ميدانياً لتطبيق الأنظمة والإجراءات الوقائية من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني؛ أن الأول من شهر يونيو المقبل بداية دخول فصل الصيف؛ وسط مؤشرات لارتفاع درجات الحرارة؛ مع توقعات بهطول أمطار على مصايف المملكة أعلى من المعدل.
وأشار إلى أن المركز يسخر جميع الإمكانيات وأحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة المتمثلة في المراصد على مستوى المملكة، ورادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، والنموذج العددي السعودي، إضافة إلى المراصد المأهولة والمحطات الأوتوماتيكية المتنقلة التي تعمل على مدار الساعة لتحقيق أقصى درجات الدقة في التوقعات لخدمة الجهات المستفيدة. وفق “أخبار 24”.
من ناحية أخرى، توقع المركز ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة العظمى، خلال الفترة من الأربعاء وحتى الأحد المقبل، يشمل المنطقة الشرقية وأجزاء من الرياض، والقصيم، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة، ما بين 45 – 48 درجة مئوية.