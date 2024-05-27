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جديد المحليات > الحج تعلن باقات جديدة بمزايا وخدمات ميسَّرة
27/05/2024   10:45 م

الحج تعلن باقات جديدة بمزايا وخدمات ميسَّرة

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أعلنت وزارة الحج والعمرة باقات حج جديدة، بمزايا وخدمات توفّر رحلة ميسّرة وتجربة ثرية للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة لموسم حج 1445هـ.

وتضمنت الباقات باقة أبراج كدانة الوادي، وتشمل التنقل بحافلات مكيفة ومريحة طوال الرحلة، والسكن في مشعر منى في الأبراج الجديدة أبراج كدانة الوادي، وتشمل مزاياها قائمة طعام متنوعه تقدم طوال الرحلة والمشروبات الباردة والساخنة ومخيمات مجهزة في عرفات وعند المبيت في مزدلفة، وذلك بأسعار تبدأ من 13 ألف ريال.

كما شملت الباقات، باقة الاقتصادية بأسعار تبدأ من 4000 ريال، وتشمل مميزاتها السكن في مكة المكرمة بمبانٍ سكنية مفروشة ومجهزة بالخدمات الأساسية أيام التروية والنحر والتشريق، ولا تشمل توفير إقامة للحجاج في مشعر منى، وتعتمد أسعار النقل حسب الوجهة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على الباقات الجديدة يتم بالدخول على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

التقديم على الباقات الجديدة يتم بالدخول على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

وفق “أخبار 24”.

الحج تعلن باقات جديدة بمزايا وخدمات ميسَّرة

جديد المحليات
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