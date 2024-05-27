تسجيل 202 موقع بـ “السجلّ الوطني للآثار”

اعتمدت هيئة التراث تسجيل 202 موقع أثري جديد في السجلّ الوطني للآثار في 3 مناطق، ليصبح العدد الإجمالي للمواقع الموثَّقة 9119 موقعًا، تُجسّد العمق التاريخي للمملكة.
وشملت المواقع المسجلة 102 موقع في الرياض، و20 موقعًا في منطقة عسير، بالإضافة إلى 80 موقعًا في حائل، فيما تضمنت المكتشفات منشآت حجرية، وقبوراً ومدافن، وفنوناً صخرية، وأدوات حجرية، ونقوشاً كتابية.
وتعمل هيئة التراث على تعزيز جهودها لاكتشاف وصيانة المواقع الأثرية في جميع أنحاء المملكة، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى إبراز الهُوِيّة الثقافية والتاريخية الغنية للبلاد. وفق “أخبار 24”.
وتسعى الهيئة إلى توثيق التراث الوطني عَبْر تنفيذ حملات تنقيب ودراسات أثرية شاملة، بالتعاون مع فِرَق محلية ودولية متخصصة، ومن خلال هذه الجهود، تم اكتشاف العديد من المواقع الأثرية المهمة التي تعود إلى حضارات متنوعة عَبْر التاريخ.