البرلمان العربي يشيد بجهود المملكة في نصرة فلسطين

أشاد الاتحاد البرلماني العربي بالجهود الجبارة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من أجل نصرة القضية الفلسطينية.
وكان مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي السادس والثلاثون اختتم أعماله الإثنين في الجزائر بمشاركة وفد المملكة برئاسة رئيس مجلس الشورى رئيس وفد المملكة الدكتور عبدالله آل الشيخ وبحضور ومشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود، وعددٍ من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وناقش المؤتمر خلال أعماله مستجدات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع، ومناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية، وأعرب عن تقديره لاستضافة المملكة لعدد من القمم العربية والإسلامية والأفريقية من أجل نصرة القضية الفلسطينية ووضع حد للعدوان ضد الأشقاء الفلسطينيين.
وفي الشأن اليمني أكد البرلمان في البيان الختامي أهمية المبادرات التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد التي تدعو إلى اعتماد وسيلة الحوار البناء بما يحقق السلام المستدام والحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات.
كما أقر المؤتمر توصيات اللجنة السياسية التي ثمنت عالياً الدور المحوري والرئيسي الذي تؤديه المملكة التي لم تبخل يوماً بعظيم الإنجازات والإسهامات، والمبادرات والمواقف العربية الأصيلة، التي هدفها دائماً رص الصفوف العربية، وإعلاء شأن الأمتين العربية والإسلامية في جميع المحافل الدولية، منوهاً في هذا الصدد بدبلوماسيتها الرصينة، وثقافتها في نشر الحوار البناء والمثمر بين الأشقاء العرب؛ لتجاوز الخلافات، وتوفير كل ما يخدم القضايا العربية الجوهرية والمشتركة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وفق “أخبار 24”.
كما أشاد المؤتمر باستضافة المملكة لمحادثات جدة بين طرفي الأزمة في السودان الشقيق من أجل تثبيت الهدنة والتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة بما يحفظ للسودان الشقيق سيادته ووحدته ويمكنه من استعادة أمنه واستقراره.
يشار إلى أن وفد المملكة يضم رئيس مجلس الشورى، عضو المجلس عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي بندر بن محمد عسيري، وعضو المجلس عيسى العيسى, وعضو المجلس أحمد بن عبدالعزيز اليحيى, وعددًا من منسوبي المجلس.