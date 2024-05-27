الرمان قد يُبطئ الزهايمر

ذكر علماء في بحث جديد أن مادة موجودة في أطعمة مثل الرمان والفراولة والجوز أعادت القدرة على اكتشاف وإزالة الخلايا التالفة لدى الفئران، المسؤولة عن مرض الزهايمر.
وأوضح علماء من جامعة كوبنهاجن أن مادة “اليوروليثين أ”، وهي الموجودة في الرمان، توفر القدرة على إزالة “الميتوكوندريا التالفة” من الدماغ وفقا لموقع “ساينس أليرت”.
والميتوكوندريا هي هياكل صغيرة تولد معظم الطاقة الكيميائية اللازمة لتشغيل التفاعلات الكيميائية الحيوية داخل الخلية، ويعاني العديد من المرضى الذين يعانون من أمراض التنكس العصبي من خلل في الميتوكوندريا، ما يعني أن الدماغ يواجه صعوبات في إزالة الميتوكوندريا التالفة، والتي تتراكم وبالتالي تؤثر على وظائف المخ. وفق “أخبار 24”.
ووجد الباحثون أن الفئران، التي أعطيت علاجا طويل الأمد باستخدام “اليوروليثين أ” قد تحسنت قدراتها في التعلم والذاكرة وحاسة الشم، إضافة لقدرته على تحفيز عملية الميتوكوندريا، وإزالة الميتوكوندريا الضعيفة أو التالفة، فسوف ترى بعض النتائج الإيجابية للغاية.
وعلى الرغم من أن هذه الأبحاث لا تساعد في علاج الزهايمر بشكل مباشر، لكنها تؤدي إلى إبطاء تطوره، كما تمثل خطوة مهمة نحو فهم أفضل للميكانيكيات الحيوية وتطور الأمراض.