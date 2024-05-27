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جديد المحليات > ابتعاث ينتهي بالتوظيف بقطاع السيارات الكهربائية
27/05/2024   10:43 م

ابتعاث ينتهي بالتوظيف بقطاع السيارات الكهربائية

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فتح برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، باب التقديم على برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف المقدم من شركة سير الوطنية للسيارات لتطوير مهندسي السيارات ضمن مسار واعد، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ويوفر البرنامج التدريبي في هندسة السيارات الكهربائية، مهارات تصميم السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا البطاريات، والاستدامة معاً ما يؤهلهم للعمل في هذا القطاع، على أن يتضمن دراسة أكاديمية نظرية لمدة 6 شهور مع إحدى الجامعات الرائدة في مجال هندسة صناعة السيارات يتبعها برنامج تدريبي عملي لمدة 6 شهور في مصانع عالمية بمجال تصنيع السيارات.

وتشمل الشروط المطلوبة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون نمط الدراسة حسب المحدد في كل مسار، وأن تكون الدراسة بالانتظام الكلي والإقامة في بلد الابتعاث، مع اجتياز سياسات ومعايير المفاضلة حسب الشروط الخاصة بشركة سير. وفق “أخبار 24”.

ابتعاث ينتهي بالتوظيف بقطاع السيارات الكهربائية

جديد المحليات
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