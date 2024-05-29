اكتشاف 7 كواكب يتيمة جديدة

اكتشف تلسكوب “إقليدس” الفضائي الأوروبي 7 كواكب يتيمة جديدة، وهي عوالم منعزلة تتجوّل في الفضاء بين النجوم ولا تتبع أي نظام نجمي.
وبحسب بحث علمي حديث، فإن هذه الكواكب تختلف عن الأرض في أنها لا تعرف النهار أو الليل ولا الأشهر أو السنوات. ويعتقد العلماء أن بعضها يمكن أن يؤوي أحد أشكال الحياة، فيما يُقدّر عددها بمليارات المليارات في المجرة.
وهذه الكواكب المتجوّلة العملاقة الغازية، والتي تتخطّى كتلة كل منها كتلة كوكب المشتري بأربع مرات على الأقل، تقع في سديم الجبار، وهو حضانة نجوم على بعد نحو 1500 سنة ضوئية من الأرض.
من جهته، قال عالم الفلك الإسباني والمعدّ الرئيسي للبحث العلمي، إدواردو مارتن، إنّ اكتشاف هذه الكواكب هو كالبحث عن إبرة في كومة قش، لأنها لا تعكس ضوء نجم قريب.
وأكد أن الكواكب السبعة التي رصدها “إقليدس” تتميّز بسخونة نسبية، تنتج إشعاعاً، ما سهّل عملية اكتشافها، مشيرا إلى وجود عشرات الكواكب اليتيمة الأخرى التي تم رصدها سابقاً. وفق “أخبار 24”.
وتشير الأبحاث إلى أن مقابل كل نجم هناك نحو عشرين كوكباً متجولاً لا تنتمي إلى أي نظام نجمي لذلك تسمى بـ”اليتيمة”، مما يعني وجود مليارات المليارات منها في مجرة درب التبانة، وعدد لا يحصى في الكون.