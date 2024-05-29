بعد رصد تذاكر “مشبوهة”.. تنوية للجماهير قبل نهائي كأس الملك

أكد الحساب الرسمي لكأس خادم الحرمين الشريفين، أن منصة “webook”، هي الجهة الرسمية لبيع وإعادة بيع تذاكر مباراة نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر والمقرر لها، يوم الجمعة، بملعب الجوهرة المشعة.
وأكد، أن من يحصل على تذاكر هذه المباراة عبر منصات غير معتمدة، سيكون عرضة للمساءلة القانونية التي قد تنشأ بسبب هذه المخالفة، مع إلغاء جميع التذاكر المبيعة من هذه المنصات.
وشدد على ضرورة التعامل المباشر مع منصة “webook” لضمان الحصول على تذاكر نظامية، تكفل للمشجع الرياضي الكريم الاستمتاع بحضور نهائي أغلى الكؤوس.
وجاءت تلك الخطوة، بعدما أكدت منصة “webook” حجب أكثر من 4 آلاف تذكرة مشبوهة في السوق السوداء.
وأوضحت المنصة أن لديها نظاما لحفظ التذاكر بشكل إلكتروني يمنع العملاء من القدرة على نسخ وتناقل التذاكر بطرق غير مشبوهة.
ودعت المنصة الجماهير الكرام لعدم شراء تذاكر المباراة إلا من منصة ويبوك الرسمية، كما أخلت مسؤوليتها من استخدام أو بيع التذاكر عبر منصات أخرى في السوق السوداء.
وفي وقت سابق، طرحت المنصة تذاكر مباراة نهائي كأس الملك بأسعار تبدأ من 35 ريالا وحتى 2875 ريالا.
وطرحت التذاكر المخصصة للجماهير خلف المرمى بقيمة 35 ريالا، ومثلها في أطراف الواجهة، أما المقاعد المخصصة في الواجهة فجاءت قيمتها 57 ريالا، بينما التذاكر الفضية فطرحت بسعر 1725 ريالا، والتذاكر الذهبية بـ 2878 ريالا.
وعقب بيان الحساب الرسمي لكأس خادم الحرمين الشريفين، تباينت ردود أفعال الجماهير، حيث أشار البعض إلى أن الأسعار مرتفعة، أما البعض الأخر فقد رصد بعض المشاكل عبر منصة “webook” أثناء حجز التذاكر.
وفق “أخبار 24”.