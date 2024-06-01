“نزاهة”: توقيف 112 متهماً بقضايا فساد في 6 وزارات

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق في عددٍ من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مايو 2024، تورط فيها 112 شخصا في 6 وزارات بجرائم فساد، وتم توقيفهم.
وقالت الهيئة إنها نفذت خلال الشهر الماضي 3806 جولات رقابية، وحققت مع 446 مشتبهاً به في وزارات: الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والعدل، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأضافت أنه تم إيقاف 112 متورطاً بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق الموقوفين تمهيداً لإحالتهم للقضاء. وفق “أخبار 24”.