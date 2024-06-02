أوبك+ تمدد تخفيضات الإنتاج في 2025

أعلنت مجموعة أوبك اليوم (الأحد) خلال اجتماعها بالرياض تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية في 2025.
وأعلنت أوبك في بيان زيادة المستوى الإجمالي لإنتاج النفط الخام للدول المشاركة من أوبك وغير الأعضاء في الوثيقة حسب الجدول المرفق ابتداء من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025
وأكد البيان أن أوبك وافقت على هدف إنتاج جديد للإمارات يبلغ 3.519 مليون برميل يوميا في 2025 ارتفاعا من 2.9 مليون برميل يوميا الآن، حيث ستضخ المجموعة 39.725 مليون برميل يوميا في 2025 بما يشمل هدف الإمارات الجديد.
وكشفت أوبك عن تمديد فترة التقييم من قبل ثلاثة مصادر مستقلة حتى نهاية نوفمبر 2025 لاستخدامها دليلا إرشاديا لمستويات الإنتاج المرجعية في 2026
وأشارت أوبك إلى أن الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء سيعقد في 1 ديسمبر 2024
وكانت مصادر قد أكدت وفقا لوكالة “رويترز” أن المجموعة اتفقت اليوم، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية لتشمل الربع الثالث 2024، بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، و أن المحادثات بشأن التخفيضات في الربع الرابع وعام 2025 مستمرة.
وتسعى المجموعة إلى دعم السوق وسط فتور النمو في الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنتاج الأمريكي.
وضم الاجتماع الدول التي تجري تخفيضات طوعية في الإمدادات بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، وهي : الجزائر، والعراق، وقازاخستان، والكويت، وعُمان، وروسيا، والسعودية، والإمارات. وفق “أخبار 24”.
ويخفض أعضاء أوبك حالياً الإنتاج في المجمل بواقع 5.86 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل نحو 5.7 % من الطلب العالمي، ومن المقرر أن ينتهي أجل هذه التخفيضات الإضافية هذا الشهر.
وكان من المقرر في الأصل أن يُعقد الاجتماع بمقر منظمة أوبك لكن تقرر عقده عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، حيث سيناقش أيضاً طاقة الإنتاج لدى الدول الأعضاء؛ ما يساعد التحالف على تحديد أرقام الإنتاج الأساسية التي يتم بناءً عليها إجراء التخفيضات.