قسم خاص للشركات السعودية بمنصة “علي بابا”

اتفقت هيئة تنمية الصادرات السعودية مع منصة علي بابا، على إضافة قسم خاص في المنصة للشركات السعودية المسجلة في المنصة، لتسهيل وصول المنتجات السعودية إلى العملاء الدوليين.
وتعزز المذكرة ظهور المنتجات السعودية في المنصة الصينية الشهيرة، مما يتيح لها فرصاً أفضل للوصول إلى شريحة أوسع من العملاء العالميين، ويسهل على المشترين الدوليين العثور على المنتجات السعودية ويتيح لها فرصًا أفضل في الوصول إلى العملاء بالأسواق الدولية.
يأتي ذلك بموجب مذكرة تفاهم، وُقعت خلال انعقاد منتدى التعاون الخليجي الصيني للصناعات والاستثمار في مدينة شيامن بالصين يومي 23 و24 مايو المنقضي، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، رئيس الوفد السعودي المشارك في المنتدى.
وتهدف مذكرة التفاهم لتحقيق العديد من الأهداف الرئيسية، أبرزها تسهيل دخول المنتجات السعودية إلى الأسواق الدولية، مما يسهم في تعزيز الصادرات السعودية.
وسيتيح هذا التعاون آفاقًا جديدة للمنتجات السعودية ويسهم في تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية لزيادة الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وتعد “علي بابا” من أكبر المنصات الإلكترونية في العالم، ويعد توقيع هذه المذكرة معها ترجمةً لجهود “الصادرات السعودية” في دعم المصدِّرين السعوديين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية. وفق “أخبار 24”.