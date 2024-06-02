إطلاق “عرفة منبر الأرض” للتوعية بخطباء الحرم

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون برنامجًا وثائقيًا بعنوان “عرفة منبر الأرض”، والذي يسلط الضوء على سير خطباء الحرم الذين خطبوا بجموع المسلمين في يوم عرفة.
ويهدف البرنامج، الذي يُعرض على قناة السعودية في تمام السابعة والنصف مساءً كل يوم سبت، إلى زيادة الوعي بالدور المحوري الذي يقوم به خطباء يوم عرفة في العالمين العربي والإسلامي، من خلال التعريف بمكانتهم العلمية والفكرية الرفيعة.
ويأتي البرنامج في إطار جهود الهيئة لتقديم محتوى تلفزيوني متميز لموسم الحج، وتسليط الضوء على آلية اختيار الخطباء، والإشادة بالجهود العظيمة للمملكة في خدمة المشاعر المقدسة والحجاج، وتسهيل وتلبية جميع احتياجاتهم. وفق “أخبار 24”.
وأطلق البرنامج أولى حلقاته عن الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ، وهو أحد أبرز خطباء الحرم المكي، وتناولت مسيرة هذا العالم الجليل، الذي عُرف بعلمه الواسع وخطابته البليغة التي أثرت في نفوس الملايين من المسلمين على مر السنين.