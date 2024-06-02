روتانا تطلق “مسيرة طويق” لإبراز مُنجزات رؤية 2030

أطلقت قناة روتانا خليجية برنامجها الجديد “مسيرة طويق”، الذي يستلهم مقولة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في تشبيه مبادرة روح السعوديين التي لا تقهر بالقوة التي لا تتزعزع لجبل طويق؛ “همة السعوديين مثل جبل طويق ولن تنكسر”.
ويعتبر البرنامج نافذة إعلامية توثق إنجازات رؤية السعودية 2030 في مختلف القطاعات بالأرقام والإحصاءات، وتسلط الضوء على المُنجزات والمبادرات الكبرى والتحول على كافة الأصعدة، وتعزيز القيم الإيجابية، إضافة إلى مواكبة رحلة التنمية والتطور والابتكار وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة، وتشجيع الابتكار في جميع المجالات، وتوضيح الدور الحيوي للجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك إلهام المشاهدين للمشاركة في مسيرة التنمية والبناء في المملكة.
ويحتفي “مسيرة طويق” بالتحولات والمنجزات الكبرى التي تعيشها المملكة، وهو برنامج ينبض بالحياة، ويعكس المبادرات والمشروعات الضخمة في مجالات الاقتصاد والبنى التحتية والثقافة والتعليم والصحة والسياحة والترفيه والمشروعات الريادية، ويروي قصص السعوديين والسعوديات الناجحين في كافة القطاعات، كما أنه يعزز القيم الإيجابية، ويُلهم الجمهور بمنظور عالمي حول القضايا المحلية، ويجسد الروح الديناميكية للمجتمع السعودي الحديث، إلى جانب إبراز حضور وتمكين المرأة السعودية في كافة المجالات.
ويستعرض البرنامج الذي يتم عرضه بشكل أسبوعي على قناة روتانا خليجية كل يوم سبت في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة وتقدمه الإعلامية غادة مصلي، مجموعة من الأخبار والتقارير ضمن جولة إخبارية حول القطاعات والجهات الحكومية والخاصة، والتعليق على البعض منها من قبل الخبراء والمختصين، والاستفاضة في المعلومات عنها. وفق “أخبار 24”.
ويخصص “مسيرة طويق” فقرة وتغطية خاصة عن أحد الموضوعات أو الأحداث الرئيسية، مع التركيز على إبراز الحدث بشكل مفصل ضمن تقرير نوعي، إضافة إلى الفقرة الرئيسية في البرنامج، والتي تتضمن فتح ملف محوري في كل حلقة، وإجراء حوار مباشر مع مسؤول حكومي عن الملفات الإستراتيجية لأحد المشاريع الكبرى في المملكة.