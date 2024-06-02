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رياضة > النصر يزاحم يوفنتوس على خدمات نجم نابولي
02/06/2024   10:06 م

النصر يزاحم يوفنتوس على خدمات نجم نابولي

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دخل نادي النصر في مفاوضات مع فرانك زامبو أنجيسا، صانع ألعاب فريق نابولي الإيطالي، تمهيدًا للتعاقد معه في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة “تليغراف” إن النصر دخل في صراع الحصول على توقيع الدولي الكاميروني أنجيسا في الصيف الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي لديه رغبة قوية في ضم اللاعب بالموسم المقبل.

صاحب الـ 28 عامًا لعب 51 مباراة دولية بقميص المنتخب الكاميروني ونجح في تسجيل 5 أهداف، ووصلت قيمته السوقية عقب نهاية الموسم المنصرم إلى 30 مليون يورو.وفق “سبورت 24”.

ولعب فرانك زامبو أنجيسا بقمصان أندية فولهام ومارسيليا قبل الانتقال إلى نابولي.

النصر يزاحم يوفنتوس على خدمات نجم نابولي

رياضة
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