أيمن يحيى يوجه رسالة لجماهير النصر

وجه أيمن يحيى لاعب فريق الكرة بالنصر، رسالة إلى جماهير النادي عقب أيام من خسارة الفريق لقب كأس الملك أمام الهلال.
وكتب أيمن يحيى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “جماهير النصر العاشقة يعلم الله قدمنا كل شيء علشان نسعدكم لكن قدر الله وما شاء وفعل”.
وتابع: “بإذن الله العوض بالجاي وسامحوني لو حصل مني أي تقصير”.
وكان أيمن يحيى قد سجل هدف التعادل لفريق النصر في نهاية الوقت الأصلي بمواجهة الهلال بنهائي كأس الملك.
وانضم أيمن يحيى لمعسكر المنتخب الوطني السعودي اليوم الأحد رفقة باقي نجوم النصر والهلال، استعدادًا لمواجهتَيْ باكستان والأردن في تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة لكأس العالم 2026 و كأس آسيا 2027.وفق “سبورت 24”.