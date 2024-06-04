ChatGPT يصل للنظارات

كشفت شركة Innovative Eyewear عن مجموعة نظارات Eddie Bauer الذكية المدعومة من ChatGPT، والتي تتميز بإمكانية الوصول الصوتي إلى ChatGPT، كما تقدم أيضًا أول تصميم للنظارات الذكية دون إطار في العالم.
وتمكن النظارات الذكية Eddie Bauer مرتديها من استدعاء ChatGPT وسيري Siri من خلال التحدث إلى الميكروفونات المزدوجة واستقبال الإجابات من مكبرات الصوت الرباعية.
كما يمكن لمرتدي النظارة أن يطالب من ChatGPT كتابة ردود عبر البريد الإلكتروني، وتلخيص النصوص الطويلة، وترجمة النصوص، والمزيد دون استخدام اليدين من خلال تطبيق Lucyd المجاني المتكامل مع جميع نظارات Lucyd من Innovative Eyewear.
وتمكن المستخدمين من الاحتفاظ بسجل الدردشة وإجراء المكالمات وتشغيل المساعد الصوتي والموسيقى والتحكم في التطبيقات عبر اتصالات البلوتوث تصل لمسافة 30 مترًا، وتعمل بطاريات النظارات لمدة تصل إلى 12 ساعة قبل شحنها في القاعدة المرفقة كما يتوفر تطبيق Lucyd على جميع هواتف iOS دون نظارات Lucyd مجانًا، وستتوفر نسخة أندرويد قريبًا. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن المجموعة نماذج Explorer وHorizon و Navigator و Velocity المتميزة جميعها بعدسات النظارات الشمسية المستقطبة لتحقيق الأداء الأمثل في الهواء الطلق.