انطلاق انتخابات أندية صندوق الاستثمارات العامة

انطلقت يوم الإثنين انتخابات مؤسسات الأندية غير الربحية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
وتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين مع الثالث من يونيو الجاري، ويستمر لمدة خمسة أيام.
سيتم فحص وإعلان القائمة الأولية 8 يونيو المقبل مدة خمسة أيام، على أن تكون فترة الطعون ضد القائمة 13 من الشهر ذاته، على أن يُنظر في الطعون بدايةً من 14 يونيو ولمدة 4 أيام وفي الثامن عشر من الشهر ذاته يتم الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين والناخبين ولمدة يومين. وفق “سبورت 24”.
وسيكون موعد الاقتراع هو العشرين من يونيو المقبل وعقد الجمعية العمومية.