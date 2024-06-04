طلاء لتبريد المنطقة المحيطة بمسجد نمرة

أنهت الهيئة العامة للطرق تقنية طلاء الأسطح الإسفلتية للمنطقة المحيطة بمسجد نمرة بهدف خفض درجة الحرارة على الحجاج.
وأوضحت الهيئة أن الطلاء الأبيض يسهم في خفض درجة حرارة السطح بنحو 20 درجة مئوية، باستخدام عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق عبدالعزيز العتيبي في تصريح لـ “واس”، أن التجربة كانت في العام الماضي ضمن مناطق محددة، وذلك في طرق المشاة المؤدية لرمي الجمرات، حيث نجحت بخفض درجة الحرارة من 12 إلى 15 درجة مئوية، وتم هذا العام التوسع في التجربة لتغطي المنطقة المحيطة بمسجد نمرة بنحو 25 ألف م2.
وأضاف أن تطبيق تقنية تخفيض درجة حرارة الأسطح الإسفلتية، يأتي بالشراكة مع عدد من الجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن.
ومن جهة أخرى نفّذت شركة كدانة للتنمية والتطوير – الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- أكثر من 20 مشروعًا في المشاعر المقدسة. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الشركة أن حج هذا العام سيشهد تجربة مسار المشاعر المطور بأرضيات مطاطية، لتخفيف درجة حرارة سطح المشاة وتسهيل حركة المشاة ومناطق خضراء حول مسجد المشعر الحرام، إضافة إلى مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة من خلال تهيئة وتهذيب مواقع بمساحة 170 ألف م2، إلى جانب مشروع أنسنة محطات النزول بمشعر مزدلفة.
ونوهت بتنفيذ مشاريع تطويرية للبنية التحتية لتعزيز خطوط المياه والمرافق الصحية عبر إقامة 8 آلاف دورة مياه بنظام الدورين من خلال 123 مجمعاً لدورات المياه، بأحدث التقنيات.