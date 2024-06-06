طلائع حجاج روسيا يصلون مكة المكرمة

وصل أمس (الأربعاء)، أول فوج من حُجاج جمهورية روسيا، إلى مكة المُكرمة، والبالغ عددهم 200 حاج، لأداء مناسك الحج، حيث كان في استقبالهم شركة مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) ممثلةً بذراعها (رحلات ومنافع).
وأوضح رئيس مجلس إدارة مطوفي الدول العربية محمد معاجيني، أن (أشرقت) تحرص على تقديم خدمات متقدمة لحجاج بيت الله الحرام ومنهم حجاج روسيا، مبيناً أن هذا العام سيبلغ عدد الحجاج الروس 25 ألف حاج.
وأبان معاجيني أن الشركة على أتم الجاهزية لاستقبال وخدمة أكثر من 450 ألف حاج من مختلف قارات العالم لهذا العام، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات، التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وإثراء رحلة الحاج، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفق “أخبار 24”.