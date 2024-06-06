النفط يعود للارتفاع والذهب يجدد بريقه

مدد النفط مكاسبه من الجلسة الماضية، اليوم (الخميس)، وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، لكن حدّ من المكاسب ارتفاع المخزونات الأمريكية وخطة أوبك لزيادة الإمدادات.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.40% إلى 78.72 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.55% إلى 74.48 دولار.
ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الاقتراض مما قد يحفز النشاط الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط.
ومع ذلك، فإن مسار سعر الفائدة الأمريكية ليس مؤكداً، مع عودة نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، الذي يمثل الغالبية العظمى من الناتج الاقتصادي للبلاد، إلى النمو في مايو بعد انكماشه في الشهر السابق. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف مبررات خفض أسعار الفائدة.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس (الأربعاء) أن أرامكو السعودية خفضت أسعار البيع الرسمية للخام لشهر يوليو. وجاءت هذه الخطوة وسط انخفاض معايير خام الشرق الأوسط وضعف هوامش الربح للمصافي الآسيوية.
ومن جهة أُخرى، صعدت أسعار الذهب اليوم (الخميس)، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تزايد الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يبدأ في سبتمبر المقبل، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية. وفق “أخبار 24”.
وارتفع سعر الذهب 0.8% إلى 2373.31 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده 1% في الجلسة الماضية. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2392.80 دولار.
وعلى صعيد المعادن الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 30.54 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.2% إلى 1003.95 دولار وزاد البلاديوم 1.2% إلى 942.75 دولار.